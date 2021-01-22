Gigi Hadid'in kızının adı 'Khai' ne demek?

Gigi Hadid, Zayn Malik ile ilişkisinden olan ve dört ay önce dünayaya gelen kızının adını açıkladı.

KIZININ ADI "KHAİ"

25 yaşındaki Gigi Hadid, Instagram profilinde kendisiyle ilgili bilgilerin yer aldığı bölüme "Khai'nin annesi" notunu ekleyerek kızının adını duyurmuş oldu.

Hamilelik sürecini uzunca bir süre gözlerden uzak yaşayan Gigi Hadid, dört aylık kızının yüzünü de henüz göstermedi.

DÜNYAMIZI DEĞİŞTİRDİ

Gigi Hadid ile Zayn Malik, bebeklerinin dünyaya gelişini bir Instagram paylaşımıyla duyurmuştu. Hadid "Kızımız hafta sonu bize katıldı, dünyamızı değiştirdi" mesajını paylaşmıştı.

HİSLERİMİ ANLATABİLMEM İMKANSIZ

Zayn Malik ise kendi sosyal medya sayfasından kızının doğumunu duyururken "Hissettiklerimi kelimelere dökmeye çalışmak imkansız" ifadesini kullanmıştı.

'SEÇİLMİŞ KİŞİ' ANLAMINA GELİYOR

"Khai" kelimesinin sözlük anlamının seçilmiş kişi ya da asil kişi, asalet anlamına geldiği belirtildi.