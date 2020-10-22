Gezici Mehmet Ali Alabora: 'Artık Gallerliyim'

Gezi Parkı olaylarına ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanan oyuncu ve tiyatrocu Mehmet Ali Alabora, 7 yıl önce Galler'e yerleşti.

"18 SAAT ÇALIŞIYORUM"

Gazeteci Pervin Metin'e konuşan Alabora, 7 yıldır yurt dışında geçirdiği süre boyunca birçok kez Türkiye'ye dönmek istediğini ancak riskli gördüğü için dönemediğini, Galler’de yeni bir hayat kurmak için günde 18 saat çalıştığını söyledi.

"ARTIK BURALI OLDUM"

“Ben kendimi hep İstanbullu olarak tanımlamıştım. Her şeyden önce İstanbulluydum. Oyunculuktan da öte bir şeydi benim için. Fark ettim ki, benim aidiyet duygum biraz daha geçişkenmiş. Şimdi aynı zamanda bir Cardiffliyim, Gallerliyim. Buranın kültür, siyasi ve sosyal hayatı içerisinde var olan ve etkisini alan biriyim. İstanbullu ve Türkiyeli olduğum kadar buralı da hissediyorum hatta şu an daha çok hissediyorum" diyen Alabora, "Elbette Türkiye ile sürekli bir ilişkim var, ana dilim Türkçe ama ne kadar bağlantılı olursam olayım benim Türkiye ile ilgili referanslarım 7 yıl öncesine ait. Bugün Türkiye’de bir jargon, yeni kalıp sözcükler varsa bilmiyorum. Yeni birileri ünlü olmuş tanımıyorum, yeni futbolcuları bilmiyorum. Türkiye ile ilgili görgüm bilgim var ama 7 yıl evveline ait bunlar. 7 yılın Galler’ini daha iyi biliyorum Türkiye’den" diye konuştu.