Gerçek hayatta da araları kötüymüş! Yaprak Dökümü'nün Nehir Hanım'ı: 'Fahriye ile Gökçe'nin arası hiç iyi olmadı'!

Başrollerinde Halil Ergün, Bennu Yıldırımlar, Güven Hokna, Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır ve Tolga Karel gibi ünlü isimlerin rol aldığı bir döneme damgasını vuran 'Yaprak Dökümü' dizisinde rol alan Bedia Ener, 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu ve dizideki rol arkadaşları Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır hakkında açıklamalarda bulundu.

Yıllar önce yayınlanan Yaprak Dökümü'nde iki kız kardeşin çatışması büyük reyting topluyordu.

CANLI YAYINDA ANLATTI

'Yaprak Dökümü' dizisinde birbirleriyle anlaşamayan iki kız kardeşi oynayan Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır hakkında açıklamalarda bulunan Bedia Ener, şunları söyledi:

"Araları hiçbir zaman iyi olmadı. Zaten Fahriye daha içe kapalı, daha sessiz sakin bir yapısı olan arkadaşımızdı. O herkes ile hep çok ölçülüydü. Hepimizle konuşur, selamlaşır ama bir süre sonra hep kendi dünyasında olurdu."

"GÖKÇE ÇOK CANLIDIR, FAHRİYE DAHA KETUM"

Ener, sözlerine; "Gökçe öyle değil. Gökçe ortalıktadır, şarkı söyler bir şey yapar taklit yapar, çok canlıdır. O farklı bir kız. Fahriye daha sakin yapılı bir kızdı. Daha ketumdur" şeklinde devam etti.

"EVLENDİĞİNİ MAGAZİN PROGRAMINDAN ÖĞRENDİK"

Bedia Ener, "Sizi düğünlerine, nikahlarına çağırdılar mı? Davet ettiler mi?" sorusuna; "Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır beni düğünlerine çağırmadı. Düğünleri magazin programlarından öğrendik. Öyle bir davet almadım, başka arkadaşlarımın da aldığını zannetmiyorum" yanıtını verdi.

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan dizi günümüz Türkiye'sine uyarlanmış ve entrika dozu artırılmıştı. Leyla ve Necla karakterleri arasındaki "Oğuz" ve "pembe mont" kavgası bugün hala konuşuluyor.

"NESLİHAN ATAGÜL MUHTEŞEM BİR ÖĞRENCİYDİ"

'Yaprak Dökümü' dizisiyle oyunculuğa adım adan Neslihan Atagül hakkında da konuşan Ener, güzel oyuncuya övgüler yağdırdı. Ünlü isim, Atagül için şu sözleri söyledi: "Zaten hepsi o sıralarda kendi gerçekliklerini ortaya koymuşlardı. Hepsinin ışığı vardı. Hiç belli olmayan bir Neslihan'ımız vardı. Çocuk oyuncu. O kadar muhteşem bir öğrenciydi ki. Ne kadar okursanız okuyun bu usta çırak ilişkisiyle ilgilidir. Sahadan öğrenilir, büyüklerden anı dinlenerek öğrenilir. Neslihan, işi olmadığı sahnelerde bile Halil ağabeyini, Güven ablasını izlerdi. Bennu'dan neler öğrendi neler öğrendi. Öğrenmek isteyen öğreniyor."

"NESLİHAN UNUTMUŞTUR"

Atagül'ün de kendisini düğününe çağırmadığını dile getiren Bedia Ener, "Neslihan'cığımdan gelebilirdi ama gelmedi. Unutmuştur diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir kız. Kadir'le bir 9 bölüm bir arada çalıştık, ben orada konuktum. Oraya telefon etmişti. Telefonu aldım Kadir'den konuştum. Sanki bıraktığım yerdeydi Neslihan... 'Bedia ablacım' diye bağırdı. Yani o çağırırdı. İnsanız bir sürü şeyimiz oluyor, unutulabilir" dedi.