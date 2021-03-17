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''Gerçek hayatta ajan olsa ben hemen kanardım''

Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin çifti, önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı. Engin, sevgilisinin rol aldığı dizide ajan rolünü canlandırması ile ilgili, "Gerçek hayatta ajan olsa ben hemen kanardım. Zaten rolünü çok güzel oynuyor. Hayranlıkla izliyorum" dedi

Magazin 17.03.2021, 12:58
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''Gerçek hayatta ajan olsa ben hemen kanardım''

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, önceki gün sevgilisi Oğulcan Engin ile birlikte Cihangir'de el ele yürüyüş yaparken görüntülendi.

"GERÇEKTE DE AJAN OLSA BEN HEMEN KANARDIM"

'Teşkilat'ta rol alan Eyüboğlu, "Ters köşe oldu biraz ama zorlanmadım. Güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.

Engin, muhabirlerin, "Ezgi Hanım dizide ajan rolünde. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Gerçek hayatta ajan olsa ben hemen kanardım. Zaten rolünü çok güzel oynuyor. Hayranlıkla izliyorum" yanıtını verdi.

"365 GÜN"

Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü yenen Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin çifti, ocak ayında birlikteliklerinde bir yılı geride bırakmıştı.

'Bayi Toplantısı' filminin galasına birlikte katılarak aşklarını duyuran ikiliden Engin, sevgilisi ile pozunu sosyal medya hesabından yayınlamıştı. 

Şarkıcı Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, Eyüboğlu'nu öperken çekilen bu karesine, "365 gün" notunu düşmüştü.

Oyuncu Kaan Yıldırım ile 3 yıllık evliliğini 2019'da sonlandıran Ezgi Eyüboğlu da aynı fotoğrafı, "1 yıl" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

EZGİ AİLEYE GİRDİ

Geçtiğimiz aylarda çiftin aşkında yeni bir gelişme yaşanmıştı. 

32 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu, sevgilisinin babası Sinan Engin ile sosyal medyada takipleşmeye başlamıştı.

Bu gelişme sosyal medyada "Ezgi aileye girdi" şeklinde yorumlanmıştı.

"EVLİLİK" AÇIKLAMASI

Öte yandan oyuncu geçtiğimiz günlerde gazetecilerin, "Oğulcan Bey ile evleneceğiniz yönündeki haberler doğru mu?" sorusuna, "Yok öyle bir şey. Doğru değil şu anda diyelim" yanıtını vermişti.

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