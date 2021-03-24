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Genç oyuncunun testi pozitif çıktı
Arka Sokaklar dizisiyle adına duyuran genç oyuncu Yüsra Geyik, koronavirüse yakalandı.
Magazin 24.03.2021, 11:48
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Genç oyuncu Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı.
Evde karantinaya giren oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Oyuncu Yüsra Geyik, yüksek ateş şikayeti nedeniyle koronavirüs testi yaptırdı.
30 yaşındaki oyuncunun testi pozitif çıktı.
Evde karantinaya giren oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.