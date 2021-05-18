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Genç fenomenin 'yoktur ki' akımı dünyayı sallıyor

Pandemi nedeniyle can sıkıntısından girdiği sosyal medyada fenomen haline gelen ve Nilüfenland adıyla yüzbinlerce takipçiye ulaşan genç fenomenin başlattığı 'yoktur ki' akımı dünya çapında ses getirdi.

Magazin 18.05.2021, 13:22 18.05.2021, 13:25
Genç fenomenin 'yoktur ki' akımı dünyayı sallıyor

Arkadaşlarından gördüğü sosyal medyaya pandemi nedeniyle giriş yapan ve bir kaç başarışız denemeden sonra fenomen haline gelen lise öğrencisi Nilüfer, bir anda dünyada da ses getirmeye başladı. Nilüferland adıyla sosyal medyada yüzbinlerce takipçiye ulaştıktan sonra başlattığı 'yoktur ki' adı altında akım başlattı. Türkiye'nin yanı sıra bir anda dünyada da ses getirmeye başladı. Akım dünyada yüzbinlerce kişi tarafından bir anda dünyada da ses getirmeye başlayan akım kısa sürede yüzbinlerce kişiye ulaştı.

@niluferland

Yoktu ki ???? ##niluferland ##nlfc

♬ orijinal ses - Niluferland

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