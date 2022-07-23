Gelin ve damadın aracı bisiklet

Kahramanmaraş’ta dünya evine giren çift, gelin aracı olarak bisikleti tercih etti.

Kahramanmaraş’ta evlilik kararı alan Kerem Ulusoy (40) ve Belkıs Hopur (32) çifti tutkunu oldukları bisikletlerini gelin aracına dönüştürüp tam 12 kilometre şehir turu attı. Düğünde sağlıklı yaşama dikkat çekmek isteyen çift, düğün salonu yerine Onikişubat İlçesindeki Kılavuzlu Mesire alanı içerisinde yer alan Yel Değirmeni bahçesini tercih etti.

Düğün eğlencesine çiftin kendisi gibi bisiklet tutkunu olan arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Mutlu günlerini alışılagelmiş düğün kutlamalarının dışına çıkaran çift, bisikletlerini de gelin aracına dönüştürdü. Çift, arkadaşlarıyla bisiklet konvoyu oluşturup şehir turu atarak, günü hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirip noktaladılar.

Damat ve gelin, “Bu keyifli yaşamın tadını bisikletle geçiriyoruz. Amacımız sağlıklı ve hareketli bir yaşama dikkat çekebilmek için bu yolu tercih ettik. Destek olanlara teşekkürler” dedi.

(MARBİS) Kahramanmaraş Bisiklet Grup adına konuşan Furkan Arslan ise “Bisiklet ile ulaşıma önem veriyoruz. Kentimizde ilk kez böyle bir bisiklet ile düğün konvoyu gerçekleştirdik. Şehir dışından gelen misafirlerimizde var. Sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımının artmasını istiyoruz” dedi.