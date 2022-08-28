Son Dakika
Geleceğin starı sahnede devleşti
Genç şarkıcı Cevher Aksoy, önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’de düzenlenen Happy Hour’da sahne aldı.
Magazin 28.08.2022, 12:23
Genç şarkıcı Cevher Aksoy, önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’de düzenlenen Happy Hour’da sahne aldı.
O Ses Türkiye’de büyük bir başarıya imza atarak milyonların gönlünde taht kuran Cevher Aksoy, çıkardığı ‘Hint Kumaşı’ şarkısıyla programına başladı. Enerjisiyle ve danslarıyla da sahnede devleşen başarılı şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen yüzlerce müziksever ile birlikte sevilen şarkılarını coşkulu bir şekilde okudu.
Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performans sergileyen Aksoy’a hayranları “Geleceğin Starı geliyor” diyerek tezahürat yaptı.
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