Geçirdikleri kazada Tolga Güleryüz'ü kaybeden ünlü isimlerden acı dolu paylaşımlar

Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden oyuncuları taşıyan Aykut B. yönetimindeki minibüs, önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki tıra arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybetti.

İŞİTEN: IŞIKLAR İÇİNDE UYU

Sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek de ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten, Instagram hesaplarından paylaşım yaptı. Güleryüz ile fotoğrafını paylaşan İşiten, "Seni seviyorum. Işıklar içinde uyu Tolga'm" notunu yazdı.

FERSOY: CANIM ÇOK ACIYOR

Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Ceyhun Fersoy ise "Canım çok acıyor ama öyle böyle değil… 2-3 aya toparlarım, ama sen olmayacaksın… Çok hayallerimiz, umutlarımız geleceğimiz vardı. Canım arkadaşım, dostu seni anlatmak için seninle yaşamak lazım. Seni asla ama asla unutmayacağım. Bunları yazarken hala inanamıyorum. Çok seviyorum seni ama çok" ifadelerini kullandı.

ÖNER: VEDAN ÇOK ANİ

Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner de kazada yaşamını yitiren arkadaşına veda etti. Instagram hesabından Güleryüz'ün fotoğrafını paylaşan Öner, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi bana siyah-beyaz yap bunu derdin ama ben senin enerjine neşene gölge düşürmek istemedim be Tolgiş… Seni çok sevdim hep de çok seveceğim. Hiç yakışmadı bu sana be. İnanmak imkansız boşluğun çok büyük. Çok güzel hayallerimiz vardı bizi bekleyen. Vedan çok ani. Şakaların kulaklarımdan hiç eksilmeyecek çok anacağız seni ama çok sensiz, çok buruk, çok yarım… Gittiğin yerde çok mutlu ol emi."