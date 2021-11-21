Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin müzisyenlerle bir araya gelerek türkü söyledi

Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, tarihi Bey Mahallesi’nde enstrüman satan bir müzik mağazasında bağlama çalan esnafla türkü söyledi, sohbet etti.

Şahinbey ilçesine bağlı Bey Mahallesi’nde incelemelerde bulunan GBB Başkanı Fatma Şahin, inceleme sırasında enstrüman seslerinin geldiği bir müzik mağazasını ziyaret etti. Bağlama ve darbuka çalan esnafa katılan Şahin, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’na ait “Uzun İnce Bir Yoldayım” adlı eseri seslendirerek, bölge esnafının müzik şölenine ortak oldu.

GBB Başkanı Şahin’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Gazi Kördeve ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel de ziyarette yer aldı. Ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in eserini icra ederken GBB Başkanı Fatma Şahin’e eşlik eden esnaf; Taner Aka, Hayri Güvenç, Müslüm Polat ve Murat Karayaz bu eğlenceli ve sürpriz müzik şölenine katılımlarından dolayı büyükşehir ekibine ve GBB Başkanı Fatma Şahin’e ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.