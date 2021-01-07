Gazeteci Nihat Genç Acun Ilıcalı'nın Adnan Oktar'la Anıtkabir ziyaretinin fotoğrafını paylaştı
Yazar Nihat Genç, kamuoyunun ilk kez gördüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta Adnan Oktar liderliğinde bir grup Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Grubun arasında ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın da yer aldığı görülüyor.
Veryansın Tv yazarı Nihat Genç, kamuoyunda konuşulacak çarpıcı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta Adnan Oktar liderliğindeki bir grubun 90'lı yıllarda Anıtkabir'i ziyaret ettiği görülüyor. Grubun arasında ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da yer alıyor.
Genç fotoğrafla birlikte şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Acun Ilıcalı! Masterchef yarışmacısı Uğur'u gençliğinde atttığı bir tweet yüzünden aşağıladınız, yargıladınız ve kovdunuz, aşağıda sizin gençliğinizin bir fotoğrafı, neymiş, insanlar gençken yanlışlar yapabiliyormuş!"
'En güvenilir gazetecilerin' yayınlayamayacağı fotoğrafı Nihat Genç yayınladı!— Veryansıntv.com (@veryansintvcom) January 6, 2021
Acun Ilıcalı ile Adnan Oktar aynı karede...https://t.co/mVdPKQjnlC pic.twitter.com/2O2L0XJFMB
Kaynak: https://www.veryansintv.com/en-guvenilir-gazetecilerin-yayinlayamayacagi-fotografi-nihat-genc-yayinladi
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