Gazeteci Nihat Genç Acun Ilıcalı'nın Adnan Oktar'la Anıtkabir ziyaretinin fotoğrafını paylaştı

Veryansın Tv yazarı Nihat Genç, kamuoyunda konuşulacak çarpıcı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta Adnan Oktar liderliğindeki bir grubun 90'lı yıllarda Anıtkabir'i ziyaret ettiği görülüyor. Grubun arasında ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da yer alıyor.

Genç fotoğrafla birlikte şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Acun Ilıcalı! Masterchef yarışmacısı Uğur'u gençliğinde atttığı bir tweet yüzünden aşağıladınız, yargıladınız ve kovdunuz, aşağıda sizin gençliğinizin bir fotoğrafı, neymiş, insanlar gençken yanlışlar yapabiliyormuş!"

'En güvenilir gazetecilerin' yayınlayamayacağı fotoğrafı Nihat Genç yayınladı!

Acun Ilıcalı ile Adnan Oktar aynı karede...https://t.co/mVdPKQjnlC pic.twitter.com/2O2L0XJFMB — Veryansıntv.com (@veryansintvcom) January 6, 2021

Kaynak: https://www.veryansintv.com/en-guvenilir-gazetecilerin-yayinlayamayacagi-fotografi-nihat-genc-yayinladi