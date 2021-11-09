Gazapizm kimdir? Gerçek adı ne? Nereli ve kaç yaşında? Şarkıları neler?

Anıl Murat Acar ya da sahne adıyla Gazapizm, Türk rapçi ve söz yazarıdır.

Acar, 1988’de Elazığ’da dünyaya geldi.Babası Kürt kökenli Annesi Türk'tür. Türkçe rap müziğine 2003 yılında başladı. Annesi ve babası öğretmendir. 2012'de Konak, İzmir'de Argo İzmir'i kurdu. 2014'te Yeraltı Edebiyatı albümünü yayınladı. Sokak ağzı ile bestelediği parçaları ile ilgi gördü. 2016'da Bir Gün Her Şey adlı albümünü yayımladı. İzmir'de "Gece Sabahın" ve "Memleketsiz" adlı şarkılar için klip çekti. Çukur adlı dizide "Heyecanı Yok" adlı şarkısının yer bulmasıyla daha fazla tanınmaya başladı. Şarkı, Türk dizilerinde rapin daha fazla görünür olduğu bir döneme denk geldi ve etkili oldu. Gazapizm daha sonra aynı dizi için Cem Adrian ile "Kalbim Çukurda" adlı şarkıyı seslendirdi.

"Unutulacak Dünler" (2020) adlı şarkısı Türkiye'de 2020'de en çok dinlenen şarkılar arasında yer aldı.

Albümleri

Majör Depresyon (2009)

Yeraltı Edebiyatı (2014)

Bir Gün Her Şey (2016)

Hiza (2020)

EP'leri

Karanfil (Live in İzmir) [feat. Tepecik Filarmoni Orkestrası] (2019)

Single'ları

"Heyecanı Yok" (2017)

"Kalbim Çukurda" (feat. Cem Adrian) (2018)

"Ölüler Dirilerden Çalacak" (2018)

"Alem - i Fani" (Gripin ile birlikte; İyi Oyun Film Müziği) (2018)

"Kaç İstersen" (2019)

"Unutulacak Dünler" (2020)

Ödüller

2018 Altın Kelebek ÖdülleriYılın Şarkısı "Heyecanı Yok" Kazandı

2018 GQ Türkiye Men Of The Year Ödülleri Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni "Gazapizm" Kazandı