Gamze Erçel estetik yaptırdı!

Instagram hesabında 3.4 milyon takipçisi bulunan ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran Gamze Erçel, bu kez 'estetik' haberi ile gündeme geldi.

tv100'de yer alan habere göre; Gamze Erçel, geçtiğimiz günlerde liposuction ameliyatı oldu. 2019 yılında Caner Yıldırım ile dünyaevine giren 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni, aynı sene kızı Aylin Mavi'yi kucağına almıştı.

Hande Erçel ve Gamze Erçel'in kanser tedavisi gören anneleri Aylin Erçel, Ocak 2019'da hayatını kaybetmişti. Erçel, bebeğine kanserden hayatını kaybeden annesinin adı olan 'Aylin Mavi' ismini vermişti.

Kaynak: cnnturk.com