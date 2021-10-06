GAİN’İN ÇOK KONUŞULACAK YENİ DİZİSİ ETKİLEYİCİ’NİN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI

Influencer Leyla Demir’in büyük bir futbol kulübü karşısında adalet arayışını izleyeceğimiz Etkileyici, geçtiğimiz günlerde tamamlanan çekimlerinin ardından, yayına girmeye hazırlanıyor.

Yılın Influencer’ı seçilen Leyla Demir ve yıldız futbolcu Emre Kunda’nın beraber eğlendikleri bir gecenin sonrasında yaşadıklarını anlatan dizi, ülkenin en popüler iki figürünün takipçilerinin de olaya dahil olmasıyla birlikte, sosyal medya “linç” kültürünün o geceyi bir skandala dönüştürmesini ve genç bir kadının hayatını nasıl etkilediğini konu alıyor.

Başrollerini Aslıhan Malbora ve Bertan Asllani’nin üstlendiği Etkileyici’nin oyuncu kadrosunda Ali Barkın, Nazlı Tosunoğlu, Alptekin Serdengeçti, Melis Özçimen, İlker Kızmaz, Levent Can, Mehmetcan Mincinözlü, Serap Matyaş ve Muharrem Bayrak gibi deneyimli isimler ve sürpriz konuklar yer alıyor.

İzleyiciyi ekran karşısına kitleyecek olan “Etkileyici” ilk sezonuyla çok yakında GAİN’de!