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Fulya Zenginer'i sinirlendiren soru

Oyuncu Fulya Zenginer, Instagram hesabından kendisini eleştirenlere cevap verdi.

Magazin 20.04.2021, 14:38
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Fulya Zenginer'i sinirlendiren soru

Instagram hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından sık sık kesitler yayınlayan oyuncu Fulya Zenginer, kendisine gelen yoruma sert çıktı.

31 yaşındaki oyuncu Fulya Zenginer, bir takipçisinin,"Bacağın kalın görünüyor." mesajına kayıtsız kalmadı.

"ÇABAM YOK"

Şu an 52 kilo olduğunu söyleyen oyuncu, bir dönem 47 kilo olduğu belirterek, "O zaman öyle bir çabam ve motivasyonum vardı ama şu an yok." ifadelerini kullandı. Her zaman spor yaptığını söyleyen Zenginer, "Kendimi Photoshop'layıp size başka göstermek gibi bir kaygım yok!" dedi.

(Ensonhaber)

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