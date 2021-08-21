Fox TV’nin iddialı Kanunsuz Topraklar dizisinin ilk fragmanında Esra Bilgiç’in imajı dikkat çekti!

Gold Flim imzasını taşıyan Kanunsuz Topraklar dizisi için ilk fragman da yayınlandı. 1940’ların Zonguldak’ında kömür madeni işleterek zengin olan Malik Bey’in kızı Gülfem ile Malik Bey’in madeninde işçi olarak çalışan Davut’un arasındaki imkansız aşkı konu alan dizinin Eylül ayında başlaması bekleniyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Uğur Güneş ile Ramo dizisinde iyi bir çıkış yapan Esra Bilgiç dizinin başrolünde yer alıyor… Fox TV’de yayınlanan ilk fragman büyük ilgi gördü. Sosyal medyada diziye yönelik ilginin bu fragmandan sonra arttığını yorumlardan anlayabilirsiniz.

Esra Bilgiç hayranları oyuncunun dizideki yeni imajını da çok beğendi. Bir dizi hayranı, “Esra’nın oyunculuğu mükemmel ötesi” diye yorum yazdı. Güzelliği ile de hayranlarını etkileyen Esra Bilgiç’in saçlarının yeni halini çok beğendiklerini belirten hayranları, “Güzelliğine diyecek bir söz bulamıyoruz” şeklinde yorum yaptı.

At binmesiyle de dikkat çeken oyuncu, Gülfem karakterinde bir hayli sert birisine hayat verecek.

Esra Bilgiç ayrıca twitter ortamında da kısa sürede en çok konuşulan isimler arasına katıldı ve hakkında binlerce iltifat içerikli yorum yapıldı. İşte Kanunsuz Topraklar dizisinin ilk fragmanı: