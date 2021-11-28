Fox Tv'nin Misafir'i final yapıyor

FOX’un bu sezon tanıtım filminin açılışında kullandığı ve en güvendiği işlerin başında olan Medyapım’ın uyarlama dizisi “Misafir” de final yapan projeler arasına katıldı.

Başrolünü Hazal Kaya (Güneş), Buğra Gülsoy (Erdem) ve Ozan Dolunay’ın(Giray) başlıca rollerini paylaştığı dizi beklenilen reytinglere ulaşamadı.

Diğer rolleri Selen Öztürk (Nazan), Bülent Şakrak (Oğuz), Nezaket Erden (Betül), Berk Yangın (Tunç), Salih Demir Ural (Deniz), Zeyno Asya Orçin (Balım), Emir Kaan Özkan’ın (Toprak) oynadığı dizi 5. bölümde ekrana veda edecek.