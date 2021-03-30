Fırat Çelik: Turistim, bana yasak yok!

Oyuncu Fırat Çelik geçtiğimiz Pazar günü Cihangir'de bir kafede objektiflere yakalandı.

Bir süredir Paris'te yaşayan oyuncu, yanındakinin menajeri olduğunu ve yanlış bir şey yazılmamasını basın mensuplarından rica etti.

Çelik, turist göründüğü için yasaktan muaf olduğunu ve bu nedenle dışarıya çıktığını anlattı. Çelik,

"Bu sabah Paris’ten çok tatlı bir iş için geldim. Dijital ortamda olacak olan bu proje beni çok heyecanlandırdı. Bitince hep birlikte göreceğiz. Uzun bir süre İstanbul’da olacağım" dedi.

(Milliyet)