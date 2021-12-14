Filiz Erkal'ın 'İbrahim Erkal' tepkisi: Ölmüş insandan ne istediniz?

TFF 1. Lig’in 16'ncı haftasında oynanan Kocaelispor-BB Erzurumspor maçında İbrahim Erkal'ın "Canısı" isimli şarkısının çalması tribünde kavgaya ve küfürleşmeye sebep oldu.

Bir grup taraftar Erkal'a küfretti, merhum sanatçının eşi Filiz Erkal da buna tepki gösterdi.

"ÖLMÜŞ İNSANDAN NE İSTEDİNİZ?"

Filiz Erkal, "Rahmetli eşime yapılan saygısızlık beni çok üzdü. Kocaelispor taraftarı; ölmüş insandan ne istemiş olabilirsiniz acaba? Çok merak ediyorum. Tabii ki sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Bir şey yaparken düşünün; ailesini, çocuklarını, sevenlerini... Empati yapın. Yaptığınız terbiyesizlik, insanlık dışı davranıştır. Daha çok şey yazmak isterdim de sizin gibiler onu da onur sayar!" ifadelerini kullanarak Instagram hesabı üzerinden konuyla alakalı paylaşımda bulundu.

TARAFTAR HESABINDAN AÇIKLAMA

Kocaelispor taraftarı da Instagram üzerinden "Dün akşam B. B. Erzurumspor ile oynadığımız müsabakanın devre arasında rahmetli sanatçımız İbrahim Erkal'ın seslendirdiği ve bizlerin de Sayın İbrahim Erkal'ın anısına açmış olduğumuz müziğe tepki gösteren iki üç taraftarın yapmış olduğu uygunsuz davranışı kesinlikle tasvip etmiyor, İbrahim Erkal'ı Kocaelispor camiası olarak rahmetle anıyoruz." açıklamasını yaparak yapılan, uygunsuz davranışı kınadı.

"İBRAHİM ERKAL ONURUMUZDUR"

Erzurumspor da Twitter hesaplarından, "İbrahim Erkal onurumuzdur! O'na saygısızlık, Erzurum'a saygısızlıktır. 'Canısı' ve diğer tüm eserleriyle gurur duyduğumuz sanatçımız İbrahim Erkal, Erzurum var oldukça şarkılarıyla yaşayacaktır. Sevgisini kalbimize nakşettiğimiz ozanımızı rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz." mesajını paylaşarak açıklamada bulundu.

Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal, 2017 yılında beyin kanaması geçirerek, yaşamını yitirmişti.