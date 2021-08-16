Filenin pembe saçlı sultanı Ebrar Karakurt, kadın sevgilisi ile fotoğraf paylaştı; sosyal medya karıştı!

Ebrar Karakurt'un sarışın kadın sevgilisi, hayranlarının bir numaralı merak konusu...

Cinsel tercihi nedeni ile tepki gören milli sporcu Ebrar Karakurt, sevgilisi ile verdiği pozu sosyal medyada paylaşmaktan çekinmedi.

Ebrar Karakurt, paylaşımından sonra eleştri oklarının hedefi olurken, diğer yandan da takipcilerinin desteğini aldı. Ebrar Karakurt'un cinsel tercihi nedeni ile başlayan tartışmaların sonucunda milli sporcu, TT oldu. Sosyal medyada #EbrarKarakurt etiketi paylaşımlar günün çok konuşulan konusu haline geldi. Kimi takipçileri milli bir sporcuya bu tercihi yakıştıramadığını belirtirken, Ebrar Karakurt, bazı takım arkadaşlarının ve ünlü isimlerin desteğini aldı.

Birçok takipçisi Ebrar Karakurt'un cinsel tercihinin, kariyerindeki başarısının önüne geçmesinin doğru olmadığını savundu.

Kimi takipçiler ise Ebrar'ın sevgilisi ile paylaştığı fotoğrafın başarılarını gölgelemeyeceğini savunarak milli sporcuya destek verdi.

Takım arkadaşı Fenerbahçe ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu Naz Demir Akyol da takım arkadaşına destek veren isimlerden oldu. Naz Demir Akyol, “Ne konuşulursa konuşulsun, herkesin bilmesi gereken en önemli şeylerden biri; Ebrar’ın; hakkında söylenen hiçbir şeye takılmayacağıdır! O sadece kendi işini en iyi şekilde yapabilmeye bakar. Gerisi de ne beni, ne sizi, kısaca kimseyi ilgilendirmez!” diyerek Ebrar Karakurt ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Spordaki başarıları nedeni ile gündemde olmasına alıştığımız Ebrar Karakurt'un sevgilisinin kim olduğu takipçilerinin merakla izlediği konu oldu. Kadın voleybol Milli Takım'da 18 numaralı formayı giyen smaçör Ebrar Karakurt'un cinsel tercihi nedeniyle bir anda ön plana çıkması dikkat çekti.

Ebrar Karakurt, A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarındaki başarısında gurur duyduğumuz isimlerden olmuştu. Ebrar Karakurt'un gözler üzerindeyken kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım bu nedenle sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Sosyal medya meraklıları şimdilerde, resimlerinden tanıdıkları Ebrar Karakurt'un kız arkadaşının kim olduğunun peşinde...