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Fİ-Çİ-Pİ'nin yazarı Azra Kohen'den AY Yapım'a 530 Bin Liralık dava!
Fİ-Çİ-Pİ'nin yazarı Azra Kohen, eserinin sözleşmeye aykırı kullanıldığı iddiasıyla, Ay Yapım aleyhine 530 bin TL'lik dava açtı.
Magazin 01.06.2021, 14:07
'Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinin yazarı Azra Kohen, eserinin dizi olarak çekilmesi konusunda anlaştığı Ay Yapım'ın sözleşmeye aykırı olarak kullandığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu.
İddiaya göre yapım şirketi Fİ-Çİ-Pİ adlı üçleme eserin ana fikrine zarar verdi. 530 bin liralık tazminat davası açan Kohen, itibarının zedelendiğini öne sürdü.
Neslihan Keskin/Akşam