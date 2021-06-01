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Fİ-Çİ-Pİ'nin yazarı Azra Kohen'den AY Yapım'a 530 Bin Liralık dava!

Fİ-Çİ-Pİ'nin yazarı Azra Kohen, eserinin sözleşmeye aykırı kullanıldığı iddiasıyla, Ay Yapım aleyhine 530 bin TL'lik dava açtı.

Magazin 01.06.2021, 14:07
Fİ-Çİ-Pİ'nin yazarı Azra Kohen'den AY Yapım'a 530 Bin Liralık dava!

'Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinin yazarı Azra Kohen, eserinin dizi olarak çekilmesi konusunda anlaştığı Ay Yapım'ın sözleşmeye aykırı olarak kullandığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

İddiaya göre yapım şirketi Fİ-Çİ-Pİ adlı üçleme eserin ana fikrine zarar verdi. 530 bin liralık tazminat davası açan Kohen, itibarının zedelendiğini öne sürdü.

Neslihan Keskin/Akşam

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