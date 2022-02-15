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Feyza Aktan’ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz’in yargılanmasına devam edildi

Şarkıcı Özcan Deniz’in, eski eşi Feyza Aktan’ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, Aktan’ın annesi tanık olarak dinlendi.

Magazin 15.02.2022, 13:30
Feyza Aktan’ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz’in yargılanmasına devam edildi

Şarkıcı Özcan Deniz’in, eski eşi Feyza Aktan’ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, Aktan’ın annesi tanık olarak dinlendi.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz’in, eski eşi Feyza Aktan’ı darp ettiği iddiasıyla, ‘yaralama’ suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Özcan Deniz ile müşteki eski eşi Feyza Aktan katılmazken, duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"Şiddetli bir gürültü duydum, sanki eşyalar tekmeleniyordu’’

Duruşmada tanık olarak dinlenen Feyza Aktan’ın annesi Fatma Aktan, ‘’Ben Sarıyer ve Almanya’da bahsedilen yaralama iddiasında orada değildim. Muğla’daki eylemde oradaydım. O tarihlerde ben, sanık Özcan Deniz ve müşteki Feyza Aktan, çocuklarıyla birlikte tatil için Göcek’teydik. Özcan bey hep bir gergin, sinirli ve asabiydi. Arkadaşlarının yanındayken gülüyordu ama onlar gidince yine aynıydı. Müşteki ile sanık arasında bir tartışma gerçekleşmiş ve İstanbul’a dönme kararı almışlardı. Ben bavullarımı araca koymak için aşağı inmiştim, aracın orada biraz oyalanıyordum. Daha sonra şiddetli bir gürültü duydum, sanki eşyalar tekmeleniyordu. Eve doğru gittim, evin içinde kızımın yanına doğru giderken sanık da kucağında torunum ile dışarı çıkıyordu’’ dedi.

"Feyza’nın saçı başı dağılmış haldeydi’’

Tanıklığına devam eden Fatma Aktan, "Daha sonra yukarı çıktığımda kızım kendini banyoya kilitlemişti. Bir süre sonra konuşup Feyza’yı ikna ettik. Feyza banyodan çıktığında ağlıyordu. Kendisiyle konuştuğumda bana Özcan’ın kendisini kapıya sıkıştırdığını ve kafasına yumruk vurmak suretiyle darp ettiğini söyledi. Ben bu anları görmedim, Feyza’dan duydum. Feyza’nın saçı başı dağılmış haldeydi ve yüzünde darp izleri vardı’’ diye konuştu.

"Olay günü yaşanan tartışma Feyza ve annesi arasındaydı’’

Duruşmada Özcan Deniz’in tanığı olarak dinlenen arkadaşı Neptün Altun ise "Ben de Sarıyer ve Almanya’da bahsedilen yaralama iddiasında orada değildim. Göcek’te beraber tatil yapıyorduk. Olay günü yaşanan tartışma, Feyza ve annesi arasındaydı. Sanık ile müşteki arasında herhangi bir tartışma gerçekleşmedi. Sanığın, müştekiyi darp ettiğini görmedim’’ ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasını hazırlamak üzere mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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