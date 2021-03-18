Ferit Odman ve Gonca Vuslateri “Sahne Tozu Yutanlar”ın yeni bölümünde

Yeni formatlardaki dijital içerikleriyle seyircilere farklı deneyimler sunmayı sürdüren Zorlu PSM, “Sahne Tozu Yutanlar” programında, deneyimli isimlerin samimi sohbetleriyle sahnede olmanın ruhunu paylaşıyor.

“Herhalde kötü çaldım hissi geliyor.”

Her hafta, sahne heyecanını paylaşan sanatçıların hem birbirlerine merak ettiklerini sordukları hem de sahne tozu yutmanın kendileri için anlamını paylaştıkları Zorlu PSM’nin Youtube serisi “Sahne Tozu Yutanlar”da bu hafta; caz davulunun Türkiye’deki öncülerinden Ferit Odman ve tiyatro sahnesinin yetenekli ve popüler isimlerinden Gonca Vuslateri keyifli sohbetleriyle kamera karşısına geçiyor.

İçinden geçtiğimiz süreçle birlikte tiyatro performanslarının askıya alınmasının kendisi için nasıl bir süreç yarattığını anlatan Gonca Vuslateri; yapılan dijital tiyatro örneklerine dair gözlem ve yorumlarını aktarırken çok yakında kendisinin de dijital bir oyun projesinin olacağının müjdesini verdi. Pandemide en büyük özleminin sahnede olmak olduğunu ifade eden Vuslateri; “Dijital, bir heves giderme alanı bence. Fizikselin yerini dolduracağını düşünmüyorum. Seyirciler de canlı etkinlik izlemeyi çok özledi bence ” ifadelerini kullandı.

Sahnelerin sevilen caz davulcusu Ferit Odman ise; “2019 yılında iki yüzün üzerinde konsere çıkmışım, pandemide bu sayı yalnızca on üçtü. Bence pandemiye dair bunun üzerine söylenecek çok da bir şey yok.” sözleriyle seyirci karşısında olmayı ne kadar özlediğini vurgularken, dijitalde gerçekleştirdiği etkinlikler için “Her şey iyi güzel ama parçanın sonuna geliyorum, o davula vuruyorum ve bitiriyorum ama sonrası kocaman bir sessizlik ne alkış var ne başka bir şey. İnsan acaba kötü bir performans mı sergiledim hissinden kurtulamıyor.” Cümleleriyle dijital etkinlikler ile canlı etkinliklerin farkını sanatçı gözü ve hissiyatıyla paylaştı.

Ferit Odman ve Gonca Vuslateri’nin sahneye dair anılarını paylaştıkları keyifli ve bir o kadar da içten sohbetini izleyebileceğiniz “Sahne Tozu Yutanlar”ın yeni bölümüne Zorlu PSM YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.