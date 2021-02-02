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Feride filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Feride filminin konusu şöyle; genç bir kadın olan Feride, yer altındaki bir dikim atölyesinde terzilik yapmaktadır. Çakma kahraman kıyafetleri diken Feride’nin hayatı, bir gün patronu ile iddiaya girmesi ile bambaşka bir hal alır. Patronu Çetin’e baş kaldıran ve bunun sonucu patronu ile büyük bir iddiaya giren Feride, kendisini bir anda moda devlerine kafa tutan eğlenceli bir yolculuğun içinde bulur.
Magazin 02.02.2021, 22:48
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Yapım Şirketi: UNG Film
Hikaye & Senaryo: Zeynep Çamcı
Yapımcılar: Uğur Türkmen, Göksu Akgün, Nazlı Heptürk, Nuri Sevin
Yönetmenler: Ali Yorgancıoğlu & Zeynep Çamcı
Feride Filminin Oyuncuları:
Zeynep Çamcı
Ersin Korkut
Barış Yıldız
Anıl Tetik
Ali Barkın
Seda Güven
Ceren Taşcı
Fırat Sobutay
Osman Akça
Aycan Koptur
Konuk Oyuncular: Hatice Aslan, Burcu Biricik, Eda Ece, Uraz Kaygılaroğlu, Beyti Engin, Yiğit Kirazcı, Alper Saldıran, Yusuf Akgün