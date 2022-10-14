Fenomen dizi Arka Sokaklar bu akşam yeni sezonuyla ekrana geliyor

Dizinin sevilen oyuncuları Özgür Ozan, Zafer Ergin, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu 17.sezon ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özgür Ozan; “Her yeni sezona yeni bir heyecanla başlıyoruz. İzleyicilerimize bu sezon yine aksiyonu bol yepyeni hikayeler anlatacağız.” dedi.

Her daim günceli yakalayan dizi hakkında konuşan Zafer Ergin; “Hikayeler sürekli değiştiği, karakterlere her sezon yenileri eklendiği için dizi güncelliğini hiç kaybetmiyor. Bunun da uzun soluklu bir yolculuk neticesinde oluştuğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Dizinin oyuncu kadrosundaki yenilikler ile ilgili konuşan Oya Okar; “Hem gidenler hem gelenler var. 7 yıllık partnerim Şevket Çoruh bu sene olmayacağı için üzgünüm tabii. Selin karakteri için hikâye farklı bir yere evrilecek, ne olacağını ben de merakla bekliyorum. Yeni gelen arkadaşlar da dizimize renk katacaklardır.” diye konuştu.

Tüm Türkiye’nin sevdiği karakterlere hayat vermekle ilgili konuşan İlker İnanoğlu; “Bu duyguyu uzun yıllardır yaşıyorum. Ama Arka Sokaklar benim için çok özel bir proje. Engin Müdür’e hayat vermeyi çok seviyorum ve bununla gurur duyuyorum.” dedi.

Dizinin başarısı hakkında konuşan Ozan Çobanoğlu; “Bizim mottomuz her zaman samimiyet olmuştur. O samimiyeti gerçek hikayelerle gerçekçi oyunculuklarla yansıtmak istiyoruz. Bu da bizi izlenir kılıyor.” şeklinde konuştu.