Fazıl Say ile Ece Dağıstan arasındaki ilginç evlilik!

Dünyaca tanınan piyanist Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan'dan ilginç bir itiraf geldi. Magnet Quarterly dergisine kapak olan çift, evlendikten sonra hiç birlikte yaşamadıklarını açıkladı.

Dağıstan, "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hala sırt çantamızla gelip gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

"AYRI EVLERDE YAŞIYORUZ"

Eşine katıldığını dile getiren Fazıl Say ise "Asla sıkılmayız. Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var." diye konuştu.

MİLANO'DA EVLENDİLER

Mutlu bir evlilik sürdüren Fazıl Say-Ece Dağıstan çifti, 2019 yılında İtalya'nın Milano kentinde dünyaevine girmişti. Say ve Dağıstanlı'nın nikahına sadece yakın dostları katılmıştı.