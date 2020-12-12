Fatma Girik doğum gününde unutulmadı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaşamını Bodrum’da sürdüren usta oyuncu Fatma Girik’i sürpriz doğum günü ziyaretinde bulundu.

Uzun yıllardır Bodrum’da yaşayan usta oyuncu Fatma Girik bugün 79 yaşına girdi. Rahatsızlığı nedeniyle zaman zaman sevenlerini üzen Girik’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 12.12.1942 doğumlu olan Girik bugün 79 yaşına girdi. Doğum günün unutmayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras usta oyuncuya sürpriz doğum günü ziyaretinde bulundu. Torba Mahallesi’ndeki evinde gerçekleşen ziyarette Başkan Aras’a, Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya eşlik etti. Koronavirüs salgını tedbirlerine uyularak gerçekleşen ziyarette Başkan Aras, Fatma Girik’e çiçek vererek doğum gününü kutladı.

Başkan Aras, samimi bir sohbetin gerçekleştiği ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün 12 Aralık, sevgili Fatma Girik’in Torbalı hemşehrimizin doğum günü. Biz de kendisini bugün ziyarete geldik arkadaşlarımızla beraber. Bir isteği, arzusu var mı, onu öğrenmeye geldik. Bir taraftan çok güzel bir konuşma oldu. Sevgili Fatma Girik’le hem eskilerden hem günümüzden çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine sağlıklı nice uzun ömürler diledik. Onlar bizim büyüklerimiz. Onlara her zaman sahip çıkmalıyız. Onların yanında olduğumuzu her zaman göstermeliyiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Fatma Girik ise ziyaretten dolayı duygu dolu anlar yaşadı. Usta oyuncu böyle bir ziyaretin kendisi için çok değerli olduğunu söyleyerek Aras’a teşekkür etti.