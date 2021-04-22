banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hiç işe gitmeden 15 yıl maaş almış
Hiç işe gitmeden 15 yıl maaş almış
Marketlerin 23 Nisan çalışma saatleri belli oldu
Marketlerin 23 Nisan çalışma saatleri belli oldu
MSÜ sonuçları açıklandı! ÖSYM MSÜ 2021 sınavı sonuçları nereden sorgulanır?
MSÜ sonuçları açıklandı! ÖSYM MSÜ 2021 sınavı sonuçları nereden sorgulanır?
‘Thodex’ hakkında Başsavcılıktan soruşturma
‘Thodex’ hakkında Başsavcılıktan soruşturma

Fatih Ürek: Baba olmak istiyorum

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, uzun bir aradan sonra ilk kez Etiler'de objektiflere yansıdı. Ürek, "En büyük arzum baba olmak" dedi.

Magazin 22.04.2021, 12:27
2
Fatih Ürek: Baba olmak istiyorum

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, uzun bir aradan sonra ilk kez Etiler'de objektiflere yansıdı. Ürek, "En büyük arzum baba olmak" dedi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Alışveriş turuna çıktığını ifade eden Fatih Ürek, görüştüğü sinema ve dizi projelerinin olduğunu söyledi.

Ürek, "Malum ben normalde tiyatro kökenliyim. 10 yıl devlet tiyatrolarında çalıştım. Ondan sonra çıkıp tamamen duygusal (para işareti yapıyor) olarak şarkıcı oldum" diyerek, gülümsedi.

Pandemi dolayısıyla çalışmadığını da belirten Ürek, "1.5 yıl oldu çalışmıyorum. Bir kez sahne aldım onda da kazancı orkestra ekibine dağıttım" dedi.

En büyük arzusunun baba olmak olduğunu da söyleyen Fatih Ürek'e, Demet Akalın'ın TikTok uygulamasıyla yaşadığı sıkıntının hatırlatılması üzerine, "O yaşta çocuğun ne işi var telefonla? Bir kere yanlış orada. Ben baba olsam katiyen o yaşta bir çocuğa telefon vermem" diye konuştu.

banner478
Yorumlar (0)
16°
az bulutlu