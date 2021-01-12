Fatih Ürek 20 milyon lirasını kime kaptırdı?

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, YouTube'da yayınlanan 'Bize Kaldı' programında bilinmeyenlerini anlattı. Bu zamana kadar çok para kazandığını belirten Fatih Ürek, en yakınlarının 20 milyon lirasını aldığını söyledi.

Fatih Ürek yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. "En yakınlarıma 20 milyonum gitti" sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Ürek, "Kadınlar beni çok seviyor, hep dua ederler bana, hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben onlara en samimi halimle yaklaşıyorum onlar da beni seviyor, çok özel şeyler yaşadım. Yurt dışında çok ilginç bir olay başıma geldi. Almanya’da konser verecektim içerisi dolu, çoğu da kadın! Tam sahneye çıkağım bir kadın geldi, fotoğraf çekilmek istiyormuş kadına ‘gel’ dedim. Bir adım attı, titredi olduğu yere düştü ve öldü. Bu olayı hayatım boyunca unutamam. Böyle bir sevgi, böyle bir iletişimim vardı benim" ifadelerini kullandı.

Ürek, "Çok para kazandım ama hepsi gitti. ‘Yıllarca çalıştın, bu kadar parayı ne yaptın’ derseniz, ‘aldı gittiler’ derim. En yakınlarım yaptı bunu bana Benim en yakınımdı bu kişiler, şu anın parasıyla 20 milyonum gitti. Haftanın her günü çalışıyordum. Alan kişi de hayrını görmedi. Keşke biraz görseydi" dedi.