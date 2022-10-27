Fashion Trust Arabia 2022 “Misafir Ülke: Türkiye” Ödülünün Sahibi Kendi Adını Taşıyan Markasıyla Burç Akyol Oldu!

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde gelişen moda tasarımcılarına her sene uluslararası tanınırlık ve finansal destek sağlamayı amaçlayan Fashion Trust Arabia (FTA) Ödülleri 26 Ekim Çarşamba Günü Doha’da Katar Ulusal Müzesi’nde gerçekleşen etkileyici Gala Gecesi’nde sahiplerini buldu. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) iş birliği ile “Misafir Ülke: Türkiye” kategorisinde yarışmak üzere seçilen Burç Akyol, Bünyamin Aydın, Ceylin Türkkan Bilge ve Şansım Adalı arasından kazanan Burç Akyol’a ödülünü Onur Konuğu olarak başarılı oyuncu Neslihan Atagül Doğulu takdim etti. Heyecanlı geceye İHKİB Etkinlikler Komitesi Başkanı Nejdet Ayaydın, IAF (International Apparel Federation) Başkanı Cem Altan ve Dice Kayek Markası kurucuları Ayşe Ege ve Ece Ege katıldı.

Davete zarif Dice Kayek tasarımı elbisesiyle katılan Neslihan Atagül Doğulu, global moda dünyasını bir araya getiren bu prestijli gecede yer almaktan duyduğu heyecanı “Moda sektörünün önde gelen isimleriyle birlikte vizyonlarıyla fark yaratan birbirinden yetenekli dört Türk tasarımcının heyecanına ortak olmak mutluluk verici. Türkiye’den katılan dört değerli tasarımcı arasından Burç Akyol’a FTA ve İHKİB iş birliği ile “Konuk Ülke” özel ödülünü takdim etmekten gurur duyuyorum,” sözleriyle anlattı.

Moda tasarımı kariyerine tasarımları ile bir hikaye anlatma hayaliyle Paris’te başlayan Burç Akyol, lüks moda evlerinde edindiği deneyimlerle 2019 yılında kendi adını taşıyan markasını kurdu. Sokak stilini couture ile harmanlayan tasarımcı farklı malzemelerle sıra dışı parçalar yaratıyor. Tasarımcının Türk ve Fransız kimliğini buluşturan marka, materyal ve kalıp seçimine önem verdiği detaylarla olağanüstü bir his yaratmaya odaklanıyor.

Dünyaca ünlü moda tasarımcıları Zuhair Murad, Amina Muaddi, Pierpaolo Piccioli, Iris Van Harpen’in yanı sıra, global moda endüstrisinin önde gelen isimlerinden Carine Roitfeld ve Lorraine Schwartz'ın aralarında bulunduğu jüri, altı farklı kategoride yarışan genç tasarımcıları ödüllendirdi. Kazanan finalistler para ödülünün yanı sıra FTA’nın perakende ortakları ve moda sektörünün profesyonel isimlerden bir yıllık kişiselleştirilmiş mentörlük programına katılma şansına sahip oldu. MATCHESFASHION kazanan finalistlere destek olurken tasarımlarını e-ticaret platformlarında satışa sunacak. Bisceter Village ve Maison de Mode kazanan her yarışmacıya mentörlük programları sunarken Maison Pyramide tasarımlarını Paris Moda Haftası kapsamında showroomunda sergileyecek ve halkla ilişkiler danışmanlığı verecek.