Faruk Sabancı Dilay Korkmaz çifti evlilik sorularına cevap vermedi

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; DJ Faruk Sabancı, geçtiğimiz gün bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sunucu sevgilisi Dilay Korkmaz ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Otomobillerinin içinde trafiğin açılmasını bekleyen çift, muhabirlerin 'evlilik' sorularına cevap vermedi

Araçlarının içinde sıkışan trafiğin açılmasını bekleyen ikili, basın mensuplarının 'evlilik' sorularını yanıtsız bıraktı.