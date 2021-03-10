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Faruk Sabancı Dilay Korkmaz çifti evlilik sorularına cevap vermedi
İlişkileri gelgitli devam eden DJ Faruk Sabancı- Dilay Korkmaz çifti önceki gün Etiler'de kameralara yakalandılar. Çift, muhabirlerin evlilik sorularına cevap vermedi.
Magazin 10.03.2021, 13:16
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; DJ Faruk Sabancı, geçtiğimiz gün bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sunucu sevgilisi Dilay Korkmaz ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Otomobillerinin içinde trafiğin açılmasını bekleyen çift, muhabirlerin 'evlilik' sorularına cevap vermedi
Araçlarının içinde sıkışan trafiğin açılmasını bekleyen ikili, basın mensuplarının 'evlilik' sorularını yanıtsız bıraktı.