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Falcı her şeyi açıkladı!

Hürriyet'den Orkun Ün bir iddia ortaya attı: Reza Zarrab ve Gündeş'in falcısı, Zarrab'ın Miami'deki evine gidiyor. Ve orada Hadise’yle karşılaşıyor.

Magazin 18.04.2021, 18:05
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Falcı her şeyi açıkladı!

Ebru Gündeş kendisini başka kadınlarla aldattığını açıkladığı Reza Zarrab'a boşanma davası açtı. Bu isimlerden birinin Hadise olduğu iddia edildi. Hadise haberi yalanladı.

Hürriyet'den Orkun Ün şu iddiayı yazdı: 

"Reza Zarrab ve Ebru Gündeş'in yıllardır fal baktırdığı biri var. O kadın Zarrab'ın davetiyle Miami'ye gidiyor. Ve son gidişinde Zarrab'ın evinde Hadise'yle karşılaşıyor. Olan bitenden kimseye bahsetmemesi isteniyor. Falcı, Ebru Gündeş'e her şeyi anlatıyor.

Gündeş mahkemeye verdiği dilekçede, eşinin ilişki yaşadığı kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti. Buraya dikkat...

Ebru Gündeş isim vermiyor ama ‘ima’ ediyor. Çünkü Hadise ile Gündeş’in dostlukları çok eskiye dayanıyor.

Hem eşi hem de arkadaşı tarafından aldatılan Ebru Gündeş’in canını sıkan bir başka durum ise kızı Alara’nın Hadise hayranlığı.

Reza Zarrab ile Ebru Gündeş’in birlikte yaşadıkları eve sık sık girip çıkan Hadise, Alara’nın doğum günlerine de katılıyor, hatta o özel günlerde Alara Hadise şarkılarının çalınmasını istiyordu."

(Gecce)

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