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Fahriye Evcen photoshop mağduru oldu
Fahriye Evcen'in son paylaşımındaki detay, sosyal medyayı salladı.
Magazin 16.03.2021, 12:24
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Pandemi döneminde Instagram hesabını daha aktif kullanan ve sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Fahriye Evcen'in, evinden paylaştığı son fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
34 yaşındaki oyuncunun paylaşımındaki detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Evcen'in arkasındaki kapının çizgilerinin yamulduğunu görenler, ünlü oyuncunun fotoğrafına photoshop yaptığını iddia etti. Takipçileri Evcen'i yorum yağmuruna tuttu.
Kaynak: haberturk.com.tr