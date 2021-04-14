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Fahriye Evcen: İyi ki doğdun canım oğlum!

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğlu Karan için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Magazin 14.04.2021, 13:30 14.04.2021, 13:46
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Fahriye Evcen: İyi ki doğdun canım oğlum!

Dört sene önce dünyaevine giren Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Evcen, oğlunu sık sık takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Evcen bu defa 2 yaşına giren oğlu Karan'ın doğum gününden fotoğraflar paylaştı. Evlerinin bahçesinde küçük bir parti hazırlatan güzel oyuncu, ailece çektirdikleri fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.

"NEŞE DOLU YILLARIMIZ OLSUN"

Evcen, doğum günü fotoğraflarına; "Hep gülerek, sımsıkı sarılarak, neşeyle dolu yıllarımız olsun.. İyi ki doğdun canım oğlum." yazdı.

(Ensonhaber)

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