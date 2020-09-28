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Fahriye Evcen'in paylaştığı fotoğraf 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'da fotoğraf paylaştı, yer yerinden oynadı. Yaklaşık iki saat içinde yarım milyondan fazla beğeni alan Evcen'in fotoğrafına çok sayıda da yorum yağdı.
Magazin 28.09.2020, 20:25
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Güzelliğiyle büyüleyen oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı yine salladı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı poza, yaklaşık iki saat içinde 550 binden fazla beğeni geldi.
Instagram'da 11 milyon kişinin takip ettiği 34 yaşındaki Fahriye Evcen, son olarak yaptığı paylaşım ile yine göz kamaştırdı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Fahriye Evcen'e beğeni yağdı. Fahriye Evcen'nin gönderisine eşi Burak Özçivit'in de emoji koyması dikkatlerden kaçmadı.
MUTLU AİLE TABLOSU
Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan güzel oyuncu Fahriye Evcen'in önceki gün eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile yaptığı eğlenceli paylaşım büyük beğeni toplamıştı.
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