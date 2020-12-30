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Ezo Sunal anne oluyor
Yeşilçam'ın usta komedyeni Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal, hamile olduğunu duyurdu. Sunal, iki yıl önce müzisyen Ömer Öztüyen ile dünya evine girmişti.
Magazin 30.12.2020, 09:59 31.12.2020, 16:09
2020
Kemal Sunal ve Gül Sunal’ın oyuncu kızları Ezo Sunal, 2014 yılından beri birlikte olduğu müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti.
O dönem sessiz sedasız dünya evine giren çiftten güzel haber geldi. Ezo Sunal, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurdu.
Bebeği 30 haftalık olan Sunal, yayınladığı fotoğraflarına şu notu düştü:
"Yeni yıla böyle giriyoruz. Enerjimiz, sağlığımız, neşemiz, sevdiklerimiz bizimle olsun... #2021 #30weekspregnant"
Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, Gül Sunal ve Ali Sunal
Gül Sunal da kızının fotoğrafını, "Kemaaaaalllll!!!! Canımız kızımız anne olacak inşallah... Bir torunumuz daha oluyor... Umarım hissediyorsundur." notuyla paylaştı.
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