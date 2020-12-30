Ezo Sunal anne oluyor

Kemal Sunal ve Gül Sunal’ın oyuncu kızları Ezo Sunal, 2014 yılından beri birlikte olduğu müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti.

O dönem sessiz sedasız dünya evine giren çiftten güzel haber geldi. Ezo Sunal, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurdu.

Bebeği 30 haftalık olan Sunal, yayınladığı fotoğraflarına şu notu düştü:

"Yeni yıla böyle giriyoruz. Enerjimiz, sağlığımız, neşemiz, sevdiklerimiz bizimle olsun... #2021 #30weekspregnant"

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, Gül Sunal ve Ali Sunal

Gül Sunal da kızının fotoğrafını, "Kemaaaaalllll!!!! Canımız kızımız anne olacak inşallah... Bir torunumuz daha oluyor... Umarım hissediyorsundur." notuyla paylaştı.