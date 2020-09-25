Ezhel kimdir, kaç yaşında?

EZHEL KİMDİR?

Sahne adıyla Ezhel (Ais Ezhel) olarak bilinen Ömer Sercan İpekcioğlu 1 Temmuz 1990 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Erzincanlı olan ünlü rapçi ilk albümünü 2017 yılının mayıs ayında çıkartan Ais Ezhel, yaptığı müziğin türünü “Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap” olarak tanımlıyor. Ankara'da yaşadığı mahalle kültürünü şarkılarında yansıtan Ezhel, kısa süre içerisinde milyonlar tarafından dinlenmeye başlandı.

Geleneksel kültürle evrensel bir kalite yakalayan Ezhel, küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. Rap’in yanında Reggae tarzı müzik yapmaktadır. Ayrıca gitar, piyano, ney, def ve darbuka gibi müzik aletleri çalmaktadır. Rap hayatına solo olarak başlayan Ezhel, 2008 yılında Keişan ile birlikte yaptığı seri ile adını duyurdu. 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı Sekiz adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaşmıştır.

Türkçe rapin önemli isimleriyle çalıştıktan sonra 2011 yılında Funk’d up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records’u kurdu.Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. olmuştur.

Yaptığı müziğin türünü “Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap” olarak tanımlayan Ais Ezhel, 24 Mayıs 2018 tarihinde bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. 19 Haziran 2018 tarihinde beraat etti.