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Ezgi Mola vegan oldu
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, artık vegan olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Magazin 16.04.2021, 12:20
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Reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye'si Ezgi Mola, beslenme şeklini değiştirdi.
Instagram hesabından artık vegan olduğunu açıklayan başarılı oyuncu, hayatındaki değişimleri anlattı.
"NE GÜZEL UYANDIM BE"
6 gündür vegan beslendiğini söyleyen Mola, "Ne güzel uyandım be. Benim için çok zor sandığım ama hiç öyle olmayan bir şey daha yapıyorum. Vegan besleniyorum.” dedi.
(Ensonhaber)