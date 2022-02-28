Eypio ve Mustafa Sandal'dan yeni şarkı geliyor

Eypio ile Dayı bu hafta sohbete hızlı başladı. Çamların devrildiği, potların kırıldığı bol eğlenceli bölümde ünlü rapçi, Dayı’nın “Yaptığına pişman olduğun şarkı veya düet var mı” sorusuna, “İş çıktıktan sonra çalışmak istemediğim prodüktörler oldu” yanıtını verdi.

“Eşimle kavga etmekten korkuyorum”

Kendini en havalı hissettiği zamanın güzel bir şarkı yaptığı zaman olduğunu söyleyen Eypio, Dayı’nın yapmaktan en korktuğu şeyi sorması üzerine ise, “Eşimle kavga etmekten korkuyorum” dedi.

Mustafa Sandal ile yeni şarkı geliyor

Eypio, daha önce birlikte bir tekli yayınladıkları Mustafa Sandal ile yeni bir şarkı üzerine çalıştıklarını da ilk kez Dayı Şov’da açıkladı. “Kimseye söyleme dedi, ben canlı yayında her şeyi açıkladım” diyerek stüdyodakileri güldürdü.

“Cem Yılmaz paylaştı dediklerinde inanamadım”

“Günah Benim” suç benim şarkısının nasıl patladığını soran Dayı’ya, “Cem Yılmaz paylaşınca yükselişe geçti” yanıtını veren Eypio, “Stüdyodaydık. Biri ‘Cem Yılmaz paylaştı’ dedi. İnanamadım. Sahte sayfaları gerçek zannetmişlerdir dedim” sözleriyle o anları anlattı.

Dayı’nın, diğer şarkıları çıkınca Cem Yılmaz’a onları da paylaşması için mesaj atıp atmadığını sorması üzerine, “Yok atmadım, paylaşmazdı zaten, biliyorum” diye cevap verdi.

“Kimse de, biz bu şarkıyla patladık demedi”

Günah Benim şarkısını bir sürü kişinin söylediğini, her söyleyenin de “Şarkı benden sonra patladı” diye iddia ettiğini söyleyen Eypio, “Kimse de, biz bu şarkıyla patladık demedi” ifadelerini kullandı. Sözlerini, “Ama artık onlara kızmıyorum, onları affettim” diye sürdürdü.

“Her yere metrobüsle gidiyordum. Yine giderim”

Dayı’nın “Bu kadar başarıdan sonra tepetaklak yuvarlanmayayım dedin mi” sorusu üzerine sevilen rapçi, “Dedim, ama sonra saldım. Ben 6 yıl önce her yere metrobüsle gidiyordum. Birkaç yıl sonra da durumumuz buysa, gideriz. Bir şey olmaz” dedi.

Stüdyoyu terk etme şakası Dayı’yı korkuttu

Pandemiden önce uçağa yetişmek için metrobüse bindiğini anlatan Eypio, tanınmamak için iyice sarındığını anlatırken, Dayı’nın “Oğlum çok da kapamana gerek yok; şarkın tanınıyor, sen tanınmıyorsun” demesi üzerine programı terk etme şakası yaptı ve Dayı’yı korkuttu.

“Rap’in önünü ben açtım” açıklaması

Türkiye’de rap’in önünü kendisinin açtığına dair ifadelerinin hatırlatılması üzerine, “Öyle demedim. Bir dönem Cartel vardı. 2000’lerin başlarında Ceza, Sagopa geldi. Sonra bir durgunluk oldu. En son 2015’te biz çıkardıktan sonra bütün müzik firmaları birazcık daha yatırım yaptı. Burada bir ışık gördü. Dönemsel bir şey. Bu şarkıdan sonra böyle bir başlangıç oldu demek istedim” şeklinde açıklama yaptı.

“Bu ülkede arabesk olmayan kimse yok”

Müziğine arabesk denilmesiyle ilgili, Tarkan’ın “Adımı Kalbine Yaz” şarkısının bir kısmını Paptircem ile birlikte canlı yayında söyleyip, “Şimdi bu ne” diye sordu ve sözlerini şöyle sürdürdü: “İçerik olarak da melodik olarak da arabesk. Ama bunu söyleyen bir popçu. Bu ülkede arabesk olmayan kim var, biliyor musun? Kimse yok Rap’in arabeski, popu yoktur. Rap rap’tir.”

Eypio ayrıca, Mero’yu beğendiğini söyledi ve “Rakip görmüyorum, beğendiğim bir insan. Herkes herkesi rakip görebilir” dedi.

“Korona çıkınca arkadaşları Çinli diye metrobüsten attılar”

Ünlü rapçi Çin restoranı açma hikayesini, “Benim Zeytinburnu’ndaki çekik gözlü arkadaşların hepsini çırakken Çinli diye restorana almışlar. Bu adamlar kebapçı olsa ben kebapçı açacağım. İşleri açtık, bir hafta sonra Çin’de korona çıktı. Adamlar dükkana gelemiyordu. Bunlar Çinli diye minibüsten atıyorlardı” sözleriyle anlattı.

“Girişimci bir ruhum var”

Bir dönem Taksim’de giyim mağazası olduğunu belirten Eypio, “Esnaflığa devam etmeyeceğim ama girişimci bir ruhum var. Bazen restoranlar falan görüyorum, eşim kafama vuruyor, hayallerden geri çık diyor. Ama bir tane at almak istiyorum, kendimi tutamıyorum” dedi.

Bol bol müzik ve dans

Eypio’nun yanı sıra bu hafta Dayı Şov stüdyosuna genç müzisyenler Arem Özgüç ile Arman Aydın da konuk oldu. Dayı’nın şaka yollu “Misafirin misafiri” diyerek takıldığı ikili için ünlü rapçi, “Birlikte çok güzel işler yapıyoruz. Bundan sonra beraberiz” ifadelerini kullandı. Arem Özgüç ve Arman Aydın, canlı yayında DJ performans sergiledi. Programın kapanışında ise, Eypio iki genç müzisyen ile beraber çıkardığı “Yan” parçasını seslendirdi.

Canlı yayında her Cuma gecesi GAİN’de

Dayı Şov, her Cuma akşamı saat 23.00’te GAİN’de canlı yayında ücretsiz olarak izlenebiliyor. Hülya Avşar’dan, Gülşen’e Fatih Ürek’ten, Enis Arıkan’a, Didem Soydan’dan Gupse Özay’a bugüne kadar birbirinden “ünlü” ve renkli konukları ağırlayan program, Dayı’nın kendine has mizahı ve delikanlı talk şov tarzıyla da giderek daha büyük bir izleyici kitlesine erişiyor. Gündem yaratan programın tüm bölümleri istenildiği zaman GAİN Premium’da izlenebiliyor.

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