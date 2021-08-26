Estetik için 8 milyon lira harcayan Jenna Bentley kimdir?

Jenna Bentley, göğüs estetiğinden liposuctiona kadar yıllar içinde 14’ten fazla estetik operasyon geçirdi. Bu ameliyatlar için toplam 1 milyon dolar ödediğini söyleyen Bentley, kendisini estetik bağımlı olarak tanımladı. İlk ameliyatını 18 yaşında geçirdiğini söyleyen Bentley, “Şimdiye kadar olan en kötü şey, ilk burun ameliyatımdan sonra yaşandı. Ben uyurken dikişlerim attı. Uyandığımda ağzımda ve boğazımda kan vardı. Çok zor nefes alabiliyordum” dedi.