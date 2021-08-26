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Estetik için 8 milyon lira harcayan Jenna Bentley kimdir?
Ünlü model Jenna Bentley, çocukluk yıllarında özellikle güzellik takıntısı olduğunu itiraf etti. Yaşıtlarının onunla ‘çirkin ördek yavrusu’ diyerek alay ettiklerini ifade eden Bentley, yıllar içinde sayısız estetik operasyon geçirdi. Estetik ameliyatlarına 1 milyon dolar harcadığını söyleyen Bentley, artık yeni bir operasyon için daha temkinli olacağını ifade etti.
Magazin 26.08.2021, 20:39
Jenna Bentley, göğüs estetiğinden liposuctiona kadar yıllar içinde 14’ten fazla estetik operasyon geçirdi. Bu ameliyatlar için toplam 1 milyon dolar ödediğini söyleyen Bentley, kendisini estetik bağımlı olarak tanımladı. İlk ameliyatını 18 yaşında geçirdiğini söyleyen Bentley, “Şimdiye kadar olan en kötü şey, ilk burun ameliyatımdan sonra yaşandı. Ben uyurken dikişlerim attı. Uyandığımda ağzımda ve boğazımda kan vardı. Çok zor nefes alabiliyordum” dedi.