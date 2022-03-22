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Esra Ersoy cinsel istismardan tutuklandı
Cicişler kardeşlerden Esra Ersoy yargılandığı “çocuğuna cinsel istismar” suçundan 10 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Hakkında tutuklama kararı bulunan Ersoy İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Esra Ersoy tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Magazin 22.03.2022, 17:12
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Cicişler kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti.
Çıkarıldığı mahkemede hakkında verilen ceza kararı yüzünde okunan Esra Ersoy 'konut dokunulmazlığı ihlali' ve 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı cezaevine gönderildi.
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