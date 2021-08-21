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Esra Bilgiç kimdir, aslen nereli?
Ramo, Bir Umut Yeter ve Diriliş Ertuğrul gibi farklı dizilerde rol almış olan ve yakın süreçte 'Kanunsuz Topraklar' ismindeki yeni dizide rol alacak olan oyuncu Esra Bilgiç'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki Esra Bilgiç kimdir, aslen nereli? Esra Bilgiç kaç yaşında ve eski eşi kimdir? İşte ayrıntılar...
Magazin 21.08.2021, 10:06
ESRA BİLGİÇ KİMDİR?
14 Ekim 1992 doğumlu olan ve 28 yaşında olan Esra Bilgiç; Ankara'da dünyaya gelmiştir.
Türk oyuncu ve manken olarak bilinen Bilgiç, 2014 senesinden beri beraber olduğu Türk futbolcu Gökhan Töre ile 21 Ekim 2017 tarihinde evlenerek dünya evine girmiştir.
17 Haziran 2019 tarihinde ise çift tek celsede boşanmıştır. Bilkent Üniversitesi'nde öğrenim gören başarılı oyuncunun bir erkek kardeşi bulunmaktadır.
ESRA BİLGİÇ ROL ALDIĞI DİZİLER...
2014-2018 Diriliş Ertuğrul - Halime Hatun -TRT 1 2018 Bir Umut Yeter - Derya Akar- Kanal D 2020-2021 Ramo - Sibel Yıldırım - Show TV 2021 Kanunsuz Topraklar - Gülfem - FOX
ROL ALDIĞI FİLMLER...
2020 - Adanış Kutsal Kavga - Cemre Haznedar