Eski model Karahan Çantay hayatını kaybetti

‘Mr.Turkey 95’ yarışmasına katılarak Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçilen ve 2000 yılında Tayland’a yerleşen Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti.

90’lı yılların en ünlü erkek modeli olan Çantay’ın cenazesinin Türkiye’ye nakledilmesi için çalışmalara başlandı.

Tayland’da matematik öğretmenliği yapan Çantay 2015’te İstanbul ziyaretinde şunları söylemişti: “En popüler olduğum dönemde işimi bırakıp gitmek zorunda kaldım. Zamanı gelince konuşurum belki.”

ADI SİBEL CAN’LA AŞK DEDİKODULARINA KARIŞMIŞTI

Karahan Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü son sınıfta öğrenciyken ‘Mr.Turkey 95’ yarışmasına katılarak Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçildi.

Sibel Can ile ilk tanışması final gecesi oldu. Tacını giydiren Can’ın daha sonra bir klibinde oynadı. Çantay’ın o dönemde Sibel Can’ın Hakan Ural’la olan evliliğinin bitmesine neden olduğu iddia edilmişti.

Kaynak: sozcu.com.tr