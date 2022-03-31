Eski artist ve eski şarkıcı hidayete erdi!

Sahneden secdeye geçen Popstarın efsane ismi Mekselina İslam diğer adı Özman Osma ve Ünlü artist oyuncu, sunucu ve model Gamze Özçeliğin birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Özlem Osma Popstar'da yer alan ve söylediği şarkılarla hafızalara kazınmıştı. Yarışma programı Popsar Alaturka'da açık giyinmediği için jüri üyeleri tarafından büyük tepki almıştı. Bu tepki karşısında yarışmadan kendi isteği ile elenmişti. Youtube'da Bekir Develi'nin konuğu olan Mekselina İslam, yarışmadan ayrıldıktan sonra eve gidip namaz kılarak sabaha kadar ağladığını söylemişti. Yaşadığı olaylardan sonra medrese eğitimi aldı ve ilahiyat fakültesini bitirdi.

Yıllar sonra İslama yönelen ve tesettüre giren Özlem Osma adını Mekselina İslam olarak değiştirdi. Şu anda Youtube'da kendisine ait kanalı var. Çocuklarına Hz. Muhammed sav'den bahsetmekten mutluluk duyuyor.

Tıpkı Mekselina İslam gibi İslama yönelen ve tesettüre giren diğer isim ise Arka sokaklar dizisinin Zeynep karakteri oyuncu Gamze Özçelik. Arka sokaklar dizisinden ayrıldıktan sonra kendini hayır işlerine adadı ve tesettüre girdi.

Umuda Koşanlar Dernegi'ni kurdu ve hayatını yardım muhtaç insanlara adadı.Derneğin kuruluş amacı, ulaşabildikleri kadar yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşmak. Derneğe gelen destekler yardıma ihtiyacı olanlara ulaştırılıyor. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren derneğin amacı, başta çocuklar olmak üzere mazlum düşmüş insanlara yardım eli uzatmak.

Dernek ile acil yardım sağlanıyor, yetimlere yardım yapılıyor ve eğitim bursu veriliyor. Aynı zamanda suya erişimin olmadığı yerlere su kuyusu açılıyor. Gamze Özçelik, Hayatını tıpkı Mekselina İslam gibi İslama adadı.

Benzer yanları ile dikkat çeken ikilinin verdiği pozlar objeksiflere işte böyle yansıdı:

Mekselina İslam Sosyal medya hesabında Gamze Özçelik ile paylaştığı karelerinde: 'Ben bugün çok güzel bir kalple tanıştım. Duruşu ve hanımefendiliğiyle gönüllere taht kurmuş, umutların tükendiği bu çağda tüm mazlumların umudu olmayı kendine ilke edinmiş,gülücükleriyle soğuk kalpleri sıcağa çevirme gayretiyle koşan bir kalp.... Rabbim bu gayreti cennetle taçlandırsın. Amin. Bir de minik bir tekir vardı ki görülmeye değerdi. İyiki tanıştık...' ifadelerini kullandı. Paylaşımı birçok kişi tarafından beğenildi.