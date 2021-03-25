ESER YENENLER İKİNCİ KEZ BABA OLDU

Hastaneden yapılan açıklamada; ikinci bebeklerini kucağına alan çift, oğullarına Mete adını verdiler. Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Berfu ile Eser Yenenler çiftinin bebekleri 53 santim, 3.715 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.”