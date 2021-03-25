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ESER YENENLER İKİNCİ KEZ BABA OLDU

Oyuncu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler’in bebekleri dünyaya geldi. Doğum, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde 25 Mart 2021, Perşembe günü, saat 13.12’de, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mete Güngör tarafından gerçekleştirildi.

Magazin 25.03.2021, 15:17
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ESER YENENLER İKİNCİ KEZ BABA OLDU

Hastaneden yapılan açıklamada; ikinci bebeklerini kucağına alan çift, oğullarına Mete adını verdiler. Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Berfu ile Eser Yenenler çiftinin bebekleri 53 santim, 3.715 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.” 

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