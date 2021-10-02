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Erzurum’da açık hava konseri

Erzurum’da konser veren ünlü şarkıcı Ekin Uzunlar, şarkılarıyla gençleri coşturdu.

Magazin 02.10.2021, 12:56
Erzurum’da açık hava konseri

Erzurum’da konser veren ünlü şarkıcı Ekin Uzunlar, şarkılarıyla gençleri coşturdu.

MNG Alışveriş Merkezinin 4. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ekin Uzunlar konserinde gençler doyasıya eğlendi. Uzun bir aranın ardından ilk kez düzenlenen açık hava konserinde binlerce genç Ekin Uzunlar’ın kemençe eşliğinde söylediği şarkılarla coştu. Üniversite öğrencilerinin eğitim öğretim yılı öncesi stres attığı konserde renkli görüntüler yaşandı.

Konser öncesi konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen gençlere eğitim öğretim döneminde başarı diledi tavsiyelerde bulundu.

Okan Karaca’nın sunuculuğunu yaptığı programda MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer ise etkinliklerin büyük bir coşkuya sahne olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti.

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