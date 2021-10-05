Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'na yayında cinsel yaklaşımı olay oldu!

Hande Sarıoğlu ile Ertan Süzgün'ün Sports Digitale YouTube kanalında yayınlanan bahis programında izleyicileri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Partneri Sarıoğlu'nun ayağını okşamaya başlayan Süzgün, peş peşe övgüler yağdırdı.

"YAKLAŞAMIYORUM ÇOK GÜZEL KOKUYOR"

Maçlar hakkında konuşan Ertan Süzgün, bir anda Hande Sarıoğlu'nun ayağını avcunun içine alarak okşamaya başladı. Sarıoğlu'nun ayağını incelerken konuşan Süzgün "Artık Hande o kadar yorgun ki damarları çıkmış. Çalışmaktan, ben kaybettikçe eve o para getirdiği için şuraya bak damarları çıktı. Seni düşürdüğüm durumdan sonra bir daha iddia oynamayacağım. Rızkımızı dışarıya vermeyeceğim. Ayakları güzel, kolları, kokusu… Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyor çünkü" ifadelerini kullandı.

"ARA VERELİM, ERTAN FENALAŞTI"

Süzgün'ün hareketlerinin ardından şaşkınlığını gizleyemeyen Hande Sarıoğlu, "Bana mı yürüyorsun lan?" diyerek tepki gösterdi. Partnerinin "Devam edelim" sözlerine aldırış etmeyen Sarıoğlu, "Arkadaşlar ara verelim, Ertan fenalaştı. Ertan kendine gel" dedi

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