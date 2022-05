“Erşan Kuneri” dizisi oyuncuları ilk defa aynı masada!

Müzikten, stand-up’a, mizahtan güncel konulara her alana dokunan ve her anı eğlence dolu dakikalara sahne olan Zorlu PSM’nin sevilen programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin yeni bölümünde Netflix’te gösterime giren Erşan Kuneri dizisi oyuncuları; Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Bülent Şakrak olurken Ezgi Mola ve Merve Dizdar da programa görüntülü bağlandı. Erşan Kuneri dizisi oyuncuları için özel olarak hazırlanan şahane bir masa etrafında İbrahim Selim ile birlikte oturan Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu ve Bülent Şakrak, sıra dışı sorulara verdikleri birbirinden eğlenceli yanıtların yanı sıra yepyeni projeleri Erşan Kuneri’ye dair her şeyi tüm samimiyetleriyle “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında anlattılar.

Uraz Kaygılaroğlu;

“Erşan Kuneri repliklerine kadar hakim olduğum bir karakter”

Uraz Kaygılaroğlu, İbrahim Selim’in “Erşan Kuneri ekibine dahil olduğunda neler hissettin?” sorusuna “Erşan Kuneri karakterini esasen Cem Yılmaz filmlerinde bir iki dakikalık sahnelerden tanıyoruz ve o günden beri herkesin aklında yer etmiş bir karakterdir. Gora’yı 30 kere izlemiş bir jenerasyonum ben dolayısıyla Erşan Kuneri repliklerine kadar hakim olduğum bir karakter. Twitter’da dönen söylentiler sonunda gerçekten yapılmaya karar verildikten sonra Cem abi beni arayıp söylediğinde çok heyecanlandım. Tabii tüm bu kadroyu duyunca da heyecanım arttı.” şeklindeki açıklamasıyla İbrahim Selim ve stüdyodakilere filmin kadrosuna dahil oluşuyla ilgili fikirlerini samimiyetle aktardı.

Ezgi Mola ve Merve Dizdar çevrimiçi bağlanarak stüdyodakileri gülmekten kırdı geçirdi!

Ezgi Mola;

““Alev” mükemmel bir karakter”

Devam eden dizi çekimleri için sette olan Ezgi Mola, video bağlantısıyla bağlandığı “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında İbrahim Selim’in “Erşan Kuneri senin için nasıl bir tecrübe oldu?” sorusuna “Üç ay boyunca bu heyecanı ve deneyimi yaşayan insanlar olarak çok keyifli bir iş süreci geçirdiğimizi söyleyebilirim. Birbirimizle olmaktan, oynadığımız rollerden yani her saniyemizden o kadar keyif aldık ki o kadar yorgunluğun üzerine dolu dolu müthiş bir yaz geçirdik diyebilirim. Öte yandan dizideki tüm karakterler şahane. Her biri o kadar eğlenceliydi ki hepsi benim için çok özel. Yine de bunların içinde en çok “Alev” karakteri daha doğrusu onların hepsini oynamaya çalışan “Alev” karakteri en eğlencelisiydi. “Alev” mükemmel bir karakter çok seviyorum.” cevabıyla İbrahim Selim’e dizideki rolleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Merve Dizdar;

“13 Mayıs’ta çok güzel bir iş bizi bekliyor”

Dizi çekimleri için sette Ezgi Mola ile birlikte olan Merve Dizdar, video bağlantısıyla bağlandığı “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında İbrahim Selim’in “farkında mısınız bilmiyorum ama kariyeriniz çok güzel bir biçimde ilerliyor. Bununla birlikte Erşan Kuneri senin için nasıl bir tecrübe oldu?” sorusuna “Benim için sanki her şey henüz yeni başlamış gibi hissediyorum. Öncelikle bu ekibe çok teşekkür ediyorum. Ben şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum sizlerle çalıştığım için. Sizi seviyorum ve şanslı olduğumu söyleyebilirim. Oynadığım karakterlerden hiçbirini ayıramıyorum ancak “Havva” karakterini çok sevdim ve oynamaya doyamadım. 13 Mayıs’ta çok güzel bir iş bizi bekliyor.” cevabıyla İbrahim Selim’e parçası olduğu ekiple ilgili açıklamalarda bulundu.

Cem Yılmaz;

“Hepimizin oynamaktan keyif aldığı tarzda karakterlerdi.”

Cem Yılmaz, “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında İbrahim Selim’in “Bilmeyenler için Erşan Kuneri dizisinin bir bölümünün yarısında oyuncularının kendi yaşadıkları hayatları var. Diğer yarısında çekmeye çalıştıkları film hakkında konuştukları bir bölüm var ve bir başka kısmında da o filmin kendisi var. Seyrettiğimizde gerçekten gözlerimize inanamıyoruz yani biraz zor bir iş değil miydi?” sorusuna “Yazması, çizmesi eğlenceli olduğu kadar elbette zordu ama çok uzun zamandır demlendiği için aslında bir eleme yöntemi ile ilerledik. Yani işte bir sürü film var bunlardan hangisini yapalım şekinde konuşarak ilerledik. Esasen bunlar bütünüyle bir film gibi görünmese de bütün bir film yani 30 dakikaya sıkıştırılmış başı sonu olan bir film. Sanki hızlandırılmış bir film gibi yani bir fragman veya teaser değil de bitmiş bir film. Atıyorum başlıyorsun filme, her karakter bir başka karakter oynuyor; Uraz bir anda İbrahim’i, o da Burak komiseri ya da ben Komiser Nihat’ı Nilperi Seyyar’ı, Seyyar Helena Kempinski’yi oynuyor gibi izahı da zor bir çalışma yöntemiydi. Ancak yazması çok zevkliydi ve o stile yakın oyunculuklar sergilemek konusunda hızlıca hemfikir olduk. İşte 80’ler polisiye stili diyince hemen hepimiz anlıyorduk. Rolleri dağıtırken Uraz’a ‘Sen orada sakız çiğneyen genç komisersin’ diyorum ‘Tamam anladım’ diyor ya da Nilperi’ye ‘Sen yurt dışından gelen, yarım yamalak Türkçe konuşan Helena Kempinski’sin’ diyorum hemen ‘Anladım tamam’ diyor. Aslında hepimizin hakim olduğu ve oynamaktan keyif aldığı tarzda karakterlerdi. Bu nedenle aktörlük olarak bir zorluğu yoktu ama kılık, kıyafet, konsept, yakıştırma, hazırlık anlamında çalıştık epey. Biraz planlama gereken bir iş demek en doğrusu.” yanıtını verdi.

Bülent Şakrak;

“Erşan Kuneri meslek hayatımın en önemli yerinde olacak”

Bülent Şakrak, İbrahim Selim’in “Sen yıllardır ağırlıklı olarak komedi oynayan bir oyuncusun. Erşan Kuneri’nin senin için farkı nedir?” sorusuna “İlk başta tabii ki Cem abi derim. Cem abi ile çalışmak her oyuncu için zaten yeterince özel bir durum. Cem abi hadi dediğinde işte o süreçten bu sürece her şey mükemmeldi. Yaptığım en iyi tatil olmasının yanı sıra aldığım en iyi iş teklifiydi ve en mutlu olduğum işti. Cem abiyi, Zafer abiyi zaten çok seviyorum. Erşan Kuneri meslek hayatımın en önemli yerinde olacak bir iş ” yanıtını verdi.