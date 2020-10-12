Ermenistan’a bağış yapınca Bella Hadid ve Gigi Hadid takipten çıktı

Ermeni kökenli ABD vatandaşı Kim Kardashian, Ermenilerin Karabağ’da saldırıya uğradığını iddia etmiş ve açıklamalarıyla tepki çekmişti.

Kim Kardashian daha sonra ise Ermenistan’a 1 milyon dolarlık bağış yaptığını açıkladı. Kardashian’ın bu açıklaması babaları Filistin kökenli olan Bella Hadid ve Gigi Hadid’i sinirlendirdi.

Bella Hadid ve Gigi Hadid, Ermenistan’a destek verdiği için Kim Kardashian’ı Instagram’dan takip etmeyi bıraktı. Filistin asıllı Hadid kardeşler, Kardashian’ın diğer kardeşlerini takip etmeye devam ediyor.