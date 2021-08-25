Erkan Petekkaya kendisinden "Acun Ilıcalı'nın kovduğu" diye bahseden siteye böyle çıkıştı: En pis küfürleri...

Kırmızı Oda dizisinde rol aldığı dönemde TV8 kanalında yayınlanan bir ödül töreninde Kerimcan Durmaz'a ödül verildiğini görünce Acun Ilıcalı'ya öfke kusan oyuncu Erkan Petekkaya, bu sefer de hakkında yapılan bir haber karşısında sessiz kalamadı.

"EN PİS KÜFÜRLERİ SİZLERE GÖNDERİYORUM"

Hakkında yapılan bir haberde kendisinden "Acun Ilıcalı onu Kırmızı Oda dizisinden ovmuştu" diye bahsedildiğini gören Petekkaya, haberi Instagram hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Ben hiç bir yerden kovulmadım! Ahlaksız haberciler terbiyesizliğin son noktaları, ünlü olmak isteyen zavallılar. Ben hiç bir yerden kovulmadım yalancı yoksunlar. Yahu ben beddua hiç etmemiştim ama size edeceğim. Allah belanızı versin. Bu yaptığınız yalan haberin her tıklaması size bela olarak dönsün. Allah gani belanızı versin ahlak yoksunları. Yeter ne Acun'u ne de beni pislik zihniyetlerinize alet etmeyin zavallılar. Gidin akıllı projeler üretin dümbelekler. Yazmıyorum ama en pis küfürleri size gönderiyorum. Hayırlısıyla... Allah yüreğinize iyilik versin."

Petekkaya'nın kısa sürede gündem olan paylaşımını silmesi de dikkatler kaçmadı.

ACUN ILICALI VE ERKAN PETEKKAYA ARASINDA NE OLMUŞTU?

Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan bir müzik ödül töreninde 'En İyi Çıkış' ödülü Peşimde şarkısıyla Kerimcan Durmaz'a verilmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" demişti.

Acun Ilıcalı ise Petekkaya'ya "İki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti" diyerek karşılık vermişti.